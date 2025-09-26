Фон дер Ляйен влияет на отношение Трампа к России через разные каналы

«Она столкнется с конкуренцией с более опытными и психологически подготовленными игроками. Европейская зависимость от американской безопасности ослабляет переговорные позиции. Таким образом, фон дер Ляйен обладает ограниченными, но реальными возможностями влияния на Трампа, особенно в вопросах, где европейские предложения соответствуют его коммерческим интересам и нарциссическим потребностям. Однако её влияние остаётся вторичным по сравнению с более опытными и психологически подготовленными игроками вроде Путина или Си Цзиньпина», — резюмировал Панкратов.