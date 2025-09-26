Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен влияет на отношение Трампа к России через разные каналы

Глава ЕК пыталась убедить Трампа усилить давление на Россию, но политолог считает, что у нее не так много шансов. В ее пользу могут сыграть экономически выгодные предложения для США.

Источник: Аргументы и факты

Шансы главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен убедить президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию составляют примерно 50 на 50. Такое мнение озвучил врач-психотерапевт, научный сотрудник института стран СНГ, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что фон дер Ляйен вела прямые переговоры с Трампом, пытаясь убедить его усилить давление на Россию.

«Вероятность успеха фон дер Ляйен средняя, около 40−50%», — сказал Панкратов.

Он пояснил, что в пользу Урсулы играют возможно предложенные с ее стороны экономические выгоды, например, поставки американского СПГ вместо российского в Европу. Такое предложение представляет конкретную выгоду для Трампа.

«Еще один фактор “за” — европейская координация создаёт давление через множественные каналы», — отметил Панкратов.

В то же время отсутствие долгосрочных личных отношений с Трампом играет против фон дер Ляйен.

«Она столкнется с конкуренцией с более опытными и психологически подготовленными игроками. Европейская зависимость от американской безопасности ослабляет переговорные позиции. Таким образом, фон дер Ляйен обладает ограниченными, но реальными возможностями влияния на Трампа, особенно в вопросах, где европейские предложения соответствуют его коммерческим интересам и нарциссическим потребностям. Однако её влияние остаётся вторичным по сравнению с более опытными и психологически подготовленными игроками вроде Путина или Си Цзиньпина», — резюмировал Панкратов.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше