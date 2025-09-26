Фон дер Ляйен влияет на отношение Трампа к России через разные каналы

Шансы главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен убедить президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию составляют примерно 50 на 50. Такое мнение озвучил врач-психотерапевт, научный сотрудник института стран СНГ, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что фон дер Ляйен вела прямые переговоры с Трампом, пытаясь убедить его усилить давление на Россию.
«Вероятность успеха фон дер Ляйен средняя, около 40−50%», — сказал Панкратов.
Он пояснил, что в пользу Урсулы играют возможно предложенные с ее стороны экономические выгоды, например, поставки американского СПГ вместо российского в Европу. Такое предложение представляет конкретную выгоду для Трампа.
«Еще один фактор “за” — европейская координация создаёт давление через множественные каналы», — отметил Панкратов.
В то же время отсутствие долгосрочных личных отношений с Трампом играет против фон дер Ляйен.
«Она столкнется с конкуренцией с более опытными и психологически подготовленными игроками. Европейская зависимость от американской безопасности ослабляет переговорные позиции. Таким образом, фон дер Ляйен обладает ограниченными, но реальными возможностями влияния на Трампа, особенно в вопросах, где европейские предложения соответствуют его коммерческим интересам и нарциссическим потребностям. Однако её влияние остаётся вторичным по сравнению с более опытными и психологически подготовленными игроками вроде Путина или Си Цзиньпина», — резюмировал Панкратов.