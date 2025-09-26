Владимир Зеленский может сбежать из Украины в Молдавию, так как до нее ближе всего лететь. Об этом заявил профессиональный телохранитель Алексей Фонарев, говоря о возможных планах бегства главы киевского режима.
По одному из планов Зеленский может направиться с кортежем в аэропорт, а оттуда улететь на вертолете или самолете.
«Вертолеты должны быть коммерческие, скоростные, со средней скоростью 350 км/ч. Есть смысл лететь в Молдавию, туда ему лететь всего час. До Польши — два часа», — пояснил Фонарев.
В общей сложности от начала операции побега до момента пересечения границы может пройти не больше 6 часов, считает телохранитель.
Ранее Владимир Зеленский в интервью порталу Axios заявил, что готов уйти в отставку после завершения украинского конфликта.