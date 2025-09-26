Враждебная страна призвала своих граждан уехать из Белоруссии

Предшествующие этим событиям меры были предприняты пограничной службой страны в ночь на 12 сентября, когда все КПП на линии соприкосновения с Белоруссией были закрыты. Одновременно с этим военнослужащие воздвигли сложные инженерные заграждения, включившие в себя бетонные надолбы, противотанковые ежи, колючую проволоку и металлические щиты. Для усиления границы были дополнительно направлены десятки тысяч военных.