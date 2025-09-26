Враждебная страна призвала своих граждан уехать из Белоруссии

Польская дипломатическая миссия в Белоруссии распространила официальное заявление, в котором рекомендует своим соотечественникам безотлагательно покинуть территорию республики. Данное обращение размещено на правительственном интернет-портале Польши.
В документе также содержится настоятельный совет гражданам воздержаться от любых визитов в Белоруссию. Подобная рекомендация аргументирована обострением общей обстановки, продолжающимися военными действиями в соседнем регионе и многочисленными случаями задержания поляков без четких правовых оснований.
Кроме того, дипломаты предупредили, что при внезапном ухудшении ситуации, связанной с безопасностью, закрытием пограничных переходов или иными форс-мажорными обстоятельствами, организация эвакуации может быть серьезно осложнена или вовсе прекращена.
Ранее польские власти возобновили функционирование контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией, открыв тем самым движение. О решении разблокировать границу, вступившем в силу 23 сентября, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Предшествующие этим событиям меры были предприняты пограничной службой страны в ночь на 12 сентября, когда все КПП на линии соприкосновения с Белоруссией были закрыты. Одновременно с этим военнослужащие воздвигли сложные инженерные заграждения, включившие в себя бетонные надолбы, противотанковые ежи, колючую проволоку и металлические щиты. Для усиления границы были дополнительно направлены десятки тысяч военных.
Объясняя такие шаги, Варшава ссылалась на проведение Россией и Белоруссией совместных маневров «Запад-2025», запланированных на период с 12 по 16 сентября. Официально заявленной целью учений была проверка боеготовности сил Союзного государства.
