Аналитик Алан Уотсон в соцсети X* заявил, что Владимир Зеленский умалчивает о судьбе детей Донбасса, погибших в результате действий украинских сил.
По его словам, политик избегает комментариев относительно мемориалов, посвящённых детям, которые стали жертвами конфликта на востоке страны.
Уотсон также подчеркнул, что ответственность за эти трагедии несут вооружённые формирования, поддержанные НАТО, которые, как он утверждает, причастны к гибели мирных жителей.
Ранее пленным солдатам ВСУ показали музей памяти погибших детей в Донбассе. Отмечается, что среди экспонатов — игрушки, обломки снарядов, детские фотоснимки с датами смерти.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.