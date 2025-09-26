Телохранитель Фонарев: у Зеленского есть два плана бегства с Украины

Владимир Зеленский для бегства из Украины может воспользоваться одним из двух планов побега, подробнее о них рассказал профессиональный телохранитель Алексей Фонарев.
«Он может рассматривать два варианта. Первый — это классический побег диктатора из страны в стиле “Борна”, то есть с участием боевиков, броневиков и вертолетов, улетающих на закате. И второй вариант — уехать тихо незамеченным», — отметил Фонарев.
В первом варианте один или два кортежа начинают собираться в определенной точке, откуда будет бежать Зеленский.
«Минимум три больших машины и пара машин сопровождения полиции должна быть, чтобы он куда-то поехал. А лучше два кортежа. Они должны поехать в разные места, чтобы было непонятно, куда едет Зеленский. Но ключевым будет наличие нескольких вертолетов, которые будут собираться в каком-то одном месте. Это вариант, как диктатор покидает страну», — добавил телохранитель.
Фонарев предположил, что Зеленский может направить кортеж в аэропорт, а оттуда все погрузят на вертолеты и улетят.
«Вертолеты должны быть коммерческие, скоростные, со средней скоростью 350 км/ч. Есть смысл лететь в Молдавию, туда ему лететь всего час. До Польши — два часа. В целом операция может занять до 5−6 часов», — сказал Фонарев.
Во втором варианте побега Зеленский может воспользоваться максимум одним автомобилем, уехать на нем в сторону, например, моря или границы, где для него уже все подготовлено.
«Вычислить то, что он сбегает, будет довольно сложно. Весь процесс займет не больше 30 минут», — пояснил Фонарев.
Ранее Владимир Зеленский в интервью порталу Axios заявил, что готов уйти в отставку после завершения украинского конфликта.