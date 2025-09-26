30 минут на сборы: сотрудник охраны разобрал план эвакуации Зеленского

Владимир Зеленский заявил в интервью Axios о готовности оставить свой пост после окончания конфликта на Украине. Но напряжение в рядах ВСУ продолжает нарастать на фоне провалов в зоне боевых действий. Эксперты не исключали, что после мощного прорыва ВС РФ украинской власти, в первую очередь Зеленскому, придется бежать «как крысам».
Aif.ru обсудил с профессиональным телохранителем Алексеем Фонаревым возможные пути отхода Зеленского.
Подготовка к побегу.
Для начала Зеленскому нужно определить цель бегства — спасти свою жизнь или просто уйти со своего поста. От этого будут зависеть сценарии развития событий, отметил Фонарев.
«Он может рассматривать два варианта. Первый — это классический побег диктатора из страны в стиле “Борна”, то есть с участием боевиков, броневиков и вертолетов, улетающих на закате. И второй вариант — уехать тихо незамеченным», — пояснил он.
В любом случае Зеленский отчасти уже готов — кортеж готов в любой момент выехать за ним и отправиться в путь.
«У Зеленского, как и любого государственного служащего, есть машины. Машины стоят, водители сидят, им дали сигнал, они подогнали машину, Зеленский сел и поехал. Ему же в такой момент не надо выносить из дома картины, золотые статуи, антиквариат… Две дорожные сумки со сменной одеждой и все. Наверняка у него уже есть квартиры за границей, в которых есть вещи», — уточнил Фонарев.
В чем отличие сценариев бегства Зеленского.
В случае с бегством в стиле провального диктатора один или два кортежа соберутся в указанной точке, откуда будет бежать Зеленский.
«Минимум три больших машины и пара машин сопровождения полиции должна быть, чтобы он куда-то поехал. А лучше два кортежа. Они должны поехать в разные места, чтобы было непонятно, куда едет Зеленский», — пояснил телохранитель.
Ключевым моментом этой операции будет наличие нескольких вертолетов или самолета. Зеленский с кортежем доберется до аэропорта, а оттуда улетит в страну, готовую его принять.
«Вертолеты должны быть коммерческие, скоростные, со средней скоростью 350 км/ч. Вся операция займет не больше 6 часов», — подчеркнул Фонарев.
В случае с вариантом, когда бегством придется спасать жизнь, Зеленскому не стоит привлекать внимания и воспользоваться одним автомобилем.
«Один-два максимально неприметных автомобиля. В его случае я бы вообще попытался уйти морем. То есть, сначала сесть на лодку, потом на одной-двух машинах поехать в неизвестном направлении. Или ехать до границы на подготовленное окно, например, в Польше или Молдавии», — сказал собеседник aif.ru.
Вычислить то, что Зеленский сбегает, будет в таком случае довольно сложно. Весь процесс займет не больше 30 минут, указал Фонарев.
Зеленского могут ждать в Молдавии.
По мнению эксперта, Зеленский может сбежать в Молдавию, так как путь до нее на вертолете займет не больше часа.
«Есть смысл лететь в Молдавию, туда ему лететь всего час, — продолжил Фонарев. — До Польши — два часа».
При этом экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник ранее предположил, что Зеленский оставит Украину без госпереворота, если ему предложат гарантии безопасности в Лондоне.
«Чтобы устранить Зеленского, никакого переворота не надо. Дайте гарантию Зеленскому, что его не тронут в Лондоне, не тронут его семью, не тронут его капиталы. И он эту Украину бросит к любым ногам», — заявил Олейник.