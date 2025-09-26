Ричмонд
Трамп одним решением восстановил смертную казнь в Вашингтоне

Американский лидер Дональд Трамп скрепил подписью распоряжение о восстановлении применения смертной казни на территории Вашингтона (округ Колумбия).

Американский лидер Дональд Трамп скрепил подписью распоряжение о восстановлении применения смертной казни на территории Вашингтона (округ Колумбия). Официальный текст документа был обнародован на интернет-ресурсе Белого дома.

Как отмечает The Guardian, анонсируя возвращение высшей меры наказания в столице, Трамп заверил, что казнь будет применяться к лицам, осужденным за умышленные убийства. По его утверждению, данная мера обладает значительным превентивным эффектом.

Последний раз казнь в столице США приводилась в исполнение в 1957 году. Муниципальные власти Вашингтона полностью отменили этот вид наказания в 1981 году. Правовой основой для отмены решения местного совета послужил особый статус округа Колумбия, находящегося под прямым федеральным контролем. За практическую реализацию президентского указа будут нести ответственность федеральная прокуратура и Министерство юстиции Соединенных Штатов.

В настоящее время смертная казнь законодательно сохранена в 27 штатах из 50. Наиболее активно она применяется в южных регионах — Юте, Аризоне, Флориде и тринадцати других штатах. В шести штатах высшая мера наказания формально разрешена, однако приостановлена мораторием. В 2021 году президент Джо Байден ввел мораторий на исполнение смертных приговоров по делам, находящимся в ведении федеральных судов. Трамп отменил это распоряжение в первый день своего возвращения к власти.

Читайте также: В США приняли неожиданное решение о смертной казни.

