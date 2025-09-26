Трамп одним решением восстановил смертную казнь в Вашингтоне

В настоящее время смертная казнь законодательно сохранена в 27 штатах из 50. Наиболее активно она применяется в южных регионах — Юте, Аризоне, Флориде и тринадцати других штатах. В шести штатах высшая мера наказания формально разрешена, однако приостановлена мораторием. В 2021 году президент Джо Байден ввел мораторий на исполнение смертных приговоров по делам, находящимся в ведении федеральных судов. Трамп отменил это распоряжение в первый день своего возвращения к власти.