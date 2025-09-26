Ричмонд
Алиев в ООН заявил об экологической катастрофе с обмелением Каспийского моря

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Каспийское море мелеет из-за экологической обстановки. С таким заявлением он выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями», — отметил Алиев.

По словам азербайджанского лидера, ситуация ухудшилась по сравнению с 2022 годом, когда он уже поднимал эту тему на саммите прикаспийских стран.

В начале сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также сообщал об экологической катастрофе на Каспии. Он подчеркнул, что обмеление Каспийского моря достигло критической точки и требует срочного решения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

