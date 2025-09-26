Раскрыты неожиданные детали отставки вице-губернатора российского региона

В перечне ответчиков по исковому заявлению также значатся экс-министры свердловского правительства Алексей Пьянков и Николай Смирнов, а также вице-губернатор Олег Чемезов. По версии обвинения, их действия привели к переходу контроля над активами и утверждению завышенных тарифов для потребителей.