Раскрыты неожиданные детали отставки вице-губернатора российского региона

Глава Свердловской области Денис Паслер подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий вице-губернатора Олега Чемезова. Об этом проинформировал департамент информполитики региона.
Соответствующий указ был подписан главой региона 25 сентября текущего года. Представители ведомства официально подтвердили информацию об отставке Чемезова, сославшись на данные «ТАСС».
Отставка чиновника совпала по времени с судебным процессом, инициированным вокруг деятельности энергетического холдинга «Облкоммунэнерго».
Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации заявила требование об обращении активов компании в государственную собственность. Согласно материалам дела, реальными бенефициарами организации признаны Артем Биков и Алексей Бобров. Олег Чемезов был привлечен к участию в деле в качестве ответчика, а его экс-супруга Ирина Чемезова привлечена к участию в процессе.
Ранее в отношении руководителей дочерней структуры «Облкоммунэнерго» Носкова и Боликова были выдвинуты обвинения в мошеннических действиях. Владелец компании Алексей Бобров был задержан по подозрению в афере.
В перечне ответчиков по исковому заявлению также значатся экс-министры свердловского правительства Алексей Пьянков и Николай Смирнов, а также вице-губернатор Олег Чемезов. По версии обвинения, их действия привели к переходу контроля над активами и утверждению завышенных тарифов для потребителей.
Читайте также: Стало известно, кто дал показания на топ-менеджеров «Облкоммунэнерго».