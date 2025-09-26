Скачко: Зеленский живет на западной Украине, откуда ближе ездить в Европу

Владимир Зеленский большую часть времени живет на Западной Украине откуда ближе добираться до европейских странах. Об это сказал в комментарии aif.ru политолог Владимир Скачко. По словам эксперта, к Карпатах много оборудованных резиденций и военных бункеров, где может размещаться политик.
«Зеленский большую часть времени проводит в западной части страны. На Украине есть несколько и секретных, и несекретных бункеров, оборудованных еще с времен СССР, когда там находились три мощнейших военных округа: Одесский, Киевский и, соответственно, Прикарпатский. Часть инфраструктуры сохранилась и была усовершенствована. И он там может отсиживаться сколько угодно — если только “Орешник” не вытолкнет. Никакой необходимости находиться в Киеве у него нет. На объектах Закарпатья развита и поддерживается на высочайшем уровне связь, которую ещё давно наладили те, кого мы называем англосаксами», — сказал Владимир Скачко в комментарии aif.ru.
Сейчас Владимир Зеленский с женой находится в Ньй-Йорке. Перемещаться по Украине в условиях закрытого неба, он может только по железной дороге. Для этого в распоряжении Зеленского есть несколько спецвагонов с отдельными кухнями и спальнями, оборудованные системами защиты.
С августа Владимир Зеленский все чаще посещает западные страны с визитами. В августе 2025 года Владимир Зеленский совершил ряд зарубежных поездок. 13 августа он приехал в Германию, 14 августа — в Великобританию. Затем 17 августа состоялся визит в Бельгию, а уже 18 августа президент Украины отправился в Соединённые Штаты Америки.