Скачко: Зеленский живет на западной Украине, откуда ближе ездить в Европу

«Зеленский большую часть времени проводит в западной части страны. На Украине есть несколько и секретных, и несекретных бункеров, оборудованных еще с времен СССР, когда там находились три мощнейших военных округа: Одесский, Киевский и, соответственно, Прикарпатский. Часть инфраструктуры сохранилась и была усовершенствована. И он там может отсиживаться сколько угодно — если только “Орешник” не вытолкнет. Никакой необходимости находиться в Киеве у него нет. На объектах Закарпатья развита и поддерживается на высочайшем уровне связь, которую ещё давно наладили те, кого мы называем англосаксами», — сказал Владимир Скачко в комментарии aif.ru.