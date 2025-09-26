Бункер на колесах: Зеленский ездит по Украине в бронированном вагоне «Люкс»

Владимир Зеленский для поездок по Украине и для визитов в Европу использует специальный вагон класса «Люкс» с кожанной мебелью, кухней, мини-баром и наглухо закрытыми окнами.
В 2023 году вагон переделали для визита Джо Байдена. Были убраны аляповатые элементы интерьера в виде ковров и алых штор для более лаконичного серого «военного» дизайна.
В распоряжении Зеленского 10 вагонов повышенной комфортности, которые находятся на балансе украинского перевозчика «Укрзализныця» (Украинские железные дороги"). Среди них есть вагон в золотом интерьере аля-Версаль с широкой двуспальной кроватью.
Как рассказали эксперты aif.ru, в спецтранспорте для президента Украины всегда есть алкоголь и условия для самых разных видов отдыха днем и ночью.
С внешней стороны транспорт выглядит как обычный поезд дальнего следования. Когда в спецвагонах едут представители власти Украины или другой страны, в разных направлениях пускают отвлекающие дублирующие составы, которые называют «поезда-призраки».
Для Байдена поснимали ковры и балдахины.
В феврале 2023 года в Киев неожиданно приехал президент США Байден. Из Польши он добрался по железной дороге в отдельном вагоне. В других размещались журналисты, охрана и сопровождение. Все окна в поезде были закрыты.
По данным The New York Times, Байдену предоставили лучший вагон, который также используется украинской властью.
Всего на Украине есть 10 вагонов класса «люкс», которые после начала конфликта закрыли для общего пользования — раньше их мог арендовать за крупную сумму (оТ 24 тысяч гривен) любой желающий. Сейчас страница с формой для заказа на сайте «Укрзализныця» недоступна, однако, информацию можно найти в архивных копиях.
Президентский вагон № 036−7007, который был выделен Байдену, построил ещё в 2005 году польский завод PESA Bydgoszcz для «Львовской железной дороги». В его конструкцию входит специальная тележка с регулируемой шириной колеи — это позволяет передвигаться по железным дорогам с разной шириной рельсов (на Украине и в Евросоюзе ширина путей различается).
Вагон оборудован гостиной, двумя спальнями, кухней и двумя ванными комнатами, а интерьеры оснащены кондиционерами и современными электронными системами. Дизайн интерьера разработан командой Академии изящных искусств в Гданьске. В 2023 году вагон был обновлён для использования как мобильный офис и жилое пространство для высокопоставленных лиц — как раз перед визитом президента США. Максимальная скорость достигает 160 км/ч. Спецвагон Зеленского напичкан современной электроникой для связи и безопасности, а также элементы бронирования для защиты пассажиров.
По словам политолога Владимира Скачко, в подобных вагонах есть все для работы и, главное, отдыха первых лиц государства.
«Это, конечно, не такие бронированные вагоны в стиле Троцкого или Сталина, но в любом служебном транспорте для президента на Украине есть все для комфорта. Когда я летал в самолетах с президентами, то видел насколько там все хорошо оборудовано. Есть все, чтобы спать, выпивать, общаться с противоположным полом и так далее. Конечно же, в таких поездах есть и связь, охрана и все бытовые принадлежности», — сказал Владимир Скачко в комментарии aif.ru.
По словам эксперта, в условиях закрытого неба Зеленский может безопасно перемещаться по железной дороге.
«Россия щадяще относится к именно этой инфраструктуре. Огромное количество товаров, в том числе из Китая, идет через Украину в Европу. Пока Россия не будет бить по железным дорогам, Зеленский может ехать хоть голышом на дрезине куда угодно по стране, в том числе на линию боевого соприкосновения», — отмечает Владимир Скачко.
Вагон с золотыми санузлами и вагон-каюта.
Среди 10 спецвагонов «Укрзализныця» есть и тот, который обращает на себя повышенное внимание из-за золотого интерьера. Украинский «Версаль» на колесах — вагон № 047−0007 сейчас также находится в распоряжении украинских властей.
В нем оформлено золотом буквально все — столы для переговоров, люстры, кухонная мебель, санузел с душевой кабиной и унитазом и просторное двуспальное ложе.
Предусмотрено специальное купе для охраны.
Также, среди вагонов Зеленского есть зеленый, алый, бежевый в стиле морской каюты и другие виды железнодорожного спецтранспорта.
В 2022 году для визита президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьера Италии Марио Драги выделили вагон вагон № 032−70105 с темно-синим дизайном. В нем только одна двуспальная кровать. Кому из европейских лидеров она досталась — неизвестно.
Спустя два года Макрон, уже в компании других политиков Мерца (ФРГ) и Стармера (Великобритания), прятал загадочнй сверток в менее роскошном вагоне № 043−70771.
Ранее Укрзализныця сообщала, что в этих вагонах ездил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент ФРГ Франко-Вальтер Штайнмайер, пресс-секретарь Палаты представителей Ненси Пелоси и много других политиков.
По словам Владимира Скачко, Владимир Зеленский может не так часто пользоваться роскошными вагонами, как это могло бы быть.
«Часть его фронтовых поездок на передовую являются постановками. Кроме того, между поездками по Европе гораздо удобнее жить на западной Украине, а не в Киеве. Там находятся несколько секретных бункеров, оборудованных еще со времен Советского Союза, когда на Украине находились три мощнейших военных округа — Киевский, Одесский и, соответственно, Прикарпатский. Какая-то часть инфраструктуры сохранилась и была усовершенствована. Он там может отсиживаться. Связь там устроена по высшему разряду — в столицу приезжать совсем необязательно», — отмечает Владимир Скачко.