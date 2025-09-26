Профессор Миршаймер: Трампу нужен план действий на случай падения Киева

Американскому лидеру Дональду Трампу стоит заранее продумать стратегию на случай возможного падения Киева, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в беседе на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано.
По словам политолога, у президента США не так много вариантов. Он отметил, что наиболее рациональным шагом для Трампа станет дистанцирование от ситуации, чтобы избежать обвинений в случае краха Украины.
Миршаймер подчеркнул, что переломить ход военных событий уже невозможно. По его оценке, Украина оказалась в безвыходном положении, и повлиять на это извне не представляется возможным.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Трамп обманул Киев, заявив о возможности вернуть территории.