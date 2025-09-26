Киев потребовал ответа на два вопроса после заявлений Трампа

Слова президента США Дональда Трампа о возможности возвращения Украиной всех своих территорий при поддержке НАТО и Европы вызвали вопросы к американской позиции в Киеве и среди западных союзников, пишет газета The Washington Post.
До этого глава Белого дома призывал Украину отказаться от части территорий в качестве цены за мир. В материале говорится, что заявления республиканца не всегда трансформируются в реальную стратегию, а потому украинская сторона ждет дальнейших конкретных шагов от Белого дома.
Два основных вопроса Киева — «Что это значит?» и «Как долго это продлится?», то есть будет ли эта новая «красная линия» Трампа действительно подкреплена реальными действиями — как военными, так и экономическими — и до какой степени США и НАТО готовы обострять отношения с Москвой, если конфронтация продолжится.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев тоже отреагировал на смену риторики Трампа. По его словам, республиканец после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским «снова попал в альтернативную реальность», но вскоре сменит свою риторику и точку зрения на противоположную.
«Главное — чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы. И все будет хорошо. В этом суть успешного государственного управления через социальные сети», — добавил он.
23 сентября Трамп во время пресс-конференции с Зеленским согласился с тем, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те нарушат их воздушное пространство. Именно эти слова республиканца стали «пунктирной красной линией» в отношениях Вашингтона и Москвы, отмечает WP.
Эстония 19 сентября обвинила Россию в нарушении воздушного пространства тремя перехватчиками МиГ-31 у острова Вайндло. Минобороны России отвергает эти обвинения.
Посол России во Франции Алексей Мешков заявлял, что, если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта. Он подчеркнул, что борта НАТО нарушают воздушное пространство России «довольно часто», но их при этом не сбивают, и опроверг причастность Москвы к инцидентам с дронами в Европе.