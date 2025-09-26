Оппозиционер Шор выступил за федерализацию Молдавии

КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Молдавия должна перейти к федеративной модели с расширением полномочий регионов, заявил в интервью РИА Новости лидер оппозиционного политблока «Победа» Илан Шор.
Идея федерализации Молдавии обсуждается уже более двух десятилетий как возможный путь урегулирования приднестровского вопроса. В 2003 году Россия предложила так называемый «меморандум Козака», предполагавший создание федеративного государства с особым статусом для Приднестровья и Гагаузской автономии. Документ предусматривал расширенные права для этих регионов и гарантировал размещение российских миротворцев. Однако под давлением западных партнеров власти в Кишиневе в последний момент отказались его подписывать.
«Я считаю, что Молдова должна быть федерализована. У нас должны быть субъекты федерации со своими правами и возможностями. Регионы должны получить максимум самостоятельности, чтобы решать свои вопросы. В стране есть русскоязычные и молдавоязычные территории, и это не проблема. В Швейцарии больше пяти официальных языков, и страна процветает. Важно, чтобы люди жили в одной стране с едиными ценностями», — сказал Шор.