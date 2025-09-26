Оппозиционер Шор выступил за федерализацию Молдавии

«Я считаю, что Молдова должна быть федерализована. У нас должны быть субъекты федерации со своими правами и возможностями. Регионы должны получить максимум самостоятельности, чтобы решать свои вопросы. В стране есть русскоязычные и молдавоязычные территории, и это не проблема. В Швейцарии больше пяти официальных языков, и страна процветает. Важно, чтобы люди жили в одной стране с едиными ценностями», — сказал Шор.