Глава МИД Казахстана призвал коллег по ОДКБ поддержать инициативу по реформированию ООН

В мероприятии также принял участие глава МИД России Сергей Лавров. Стороны обсуждали приоритетные направления сотрудничества ОДКБ с ООН, сообщило внешнеполитическое ведомство республики.
Мурат Нуртлеу призвал участников встречи поддержать инициативы Казахстана по реформированию системы ООН и ее Совета Безопасности. Также он рассказал о позиции страны по разным аспектам деятельности ОДКБ.
Токаев заявил, что положения Устава ООН, «касающиеся “вражеских государств”, являющиеся историческим наследием Второй мировой войны, они уже признаны устаревшими подавляющим большинством международного сообщества.
Также главы МИД собрались на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
«В ходе заседания состоялось содержательное обсуждение перспектив институционального развития СВМДА, а также практических шагов по реализации мер доверия», — сообщает МИД Казахстана.
СВМДА находится на историческом этапе — в процессе принятия устава организации, подчеркнул Нуртлеу.
По итогам встречи были приняты совместные заявления по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне и 80-й годовщины основания ООН, а также одобрены положения о проведении Финансового саммита и создании Женского совета.
СВМДА создан по инициативе Казахстана в 1992 году. Его деятельность направлена на формирование условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами совещания являются 28 государств, еще девять стран и пять международных организаций имеют статус наблюдателей.