Глава МИД Казахстана призвал коллег по ОДКБ поддержать инициативу по реформированию ООН

СВМДА создан по инициативе Казахстана в 1992 году. Его деятельность направлена на формирование условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами совещания являются 28 государств, еще девять стран и пять международных организаций имеют статус наблюдателей.