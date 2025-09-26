Путин и Пашинян обсудили в Кремле будущее Армянской АЭС и двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле. Об этом стало известно в пятницу, 26 сентября.
Переговоры, прошедшие в рамках завершающей серии международных встреч российского лидера после мероприятий Международного форума по атомным и смежным отраслям, были посвящены работе Армянской атомной электростанции и двусторонним отношениям.
Путин отметил важность АЭС для Армении, которая обеспечивает около 30 процентов всей электроэнергии страны. Он также подчеркнул, что «Росатом» работает над продлением срока эксплуатации станции, что делает присутствие Пашиняна на атомном форуме весьма логичным, передает РИА Новости.
Накануне стало известно, что Путин провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Кремле.
Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия в 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом.
Также глава государства заявил, что российские специалисты готовятся к серийному производству плавучих атомных электростанций.