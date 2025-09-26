Путин и Пашинян обсудили в Кремле будущее Армянской АЭС и двусторонние отношения

Путин отметил важность АЭС для Армении, которая обеспечивает около 30 процентов всей электроэнергии страны. Он также подчеркнул, что «Росатом» работает над продлением срока эксплуатации станции, что делает присутствие Пашиняна на атомном форуме весьма логичным, передает РИА Новости.