Скачко: в резиденциях Украины много алкоголя и мест для отдыха с женщинами

«Вряд ли у Зеленского есть такой тяжелый бронированный вагон в стиле Троцкого или Сталина. Однако, в любом служебном транспорте для президента на Украине есть все для комфорта. Когда я летал в самолетах с президентами, то видел насколько там все хорошо оборудовано. Есть все, чтобы спать, выпивать, общаться с противоположным полом и так далее. Конечно же, в таких поездах есть и связь, охрана и все бытовые принадлежности», — сказал Владимир Скачко в комментарии aif.ru.