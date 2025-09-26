Скачко: в резиденциях Украины много алкоголя и мест для отдыха с женщинами

На президентских объектах Украины всегда много алкоголя и мест для проведения досуга с женщинами. Об этом рассказал aif.ru политолог Владимир Скачко, комментируя оборудование специального вагона, который использует для поездок Владимир Зеленский.
«Вряд ли у Зеленского есть такой тяжелый бронированный вагон в стиле Троцкого или Сталина. Однако, в любом служебном транспорте для президента на Украине есть все для комфорта. Когда я летал в самолетах с президентами, то видел насколько там все хорошо оборудовано. Есть все, чтобы спать, выпивать, общаться с противоположным полом и так далее. Конечно же, в таких поездах есть и связь, охрана и все бытовые принадлежности», — сказал Владимир Скачко в комментарии aif.ru.
По словам эксперта, большое количество резиденций и особо охраняемых объектов Зеленского находятся в западной части Украины — в Карпатах.
«На Украине есть несколько и секретных, и несекретных бункеров, оборудованных еще с времен СССР, когда там находились три мощнейших военных округа: Одесский, Киевский и, соответственно, Прикарпатский. Часть инфраструктуры сохранилась и была усовершенствована. Была налажена связь. Зеленский там может отсиживаться сколько угодно. В Киев ему ездить не обязательно», — сказал Скачко.
В данный момент Владимир Зеленский с женой Еленой находятся в Нью-Йорке.