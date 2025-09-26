Лукашенко назвал инициативу Путина, которую поддержит Трамп как бунтарь и революционер

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в Москве 25 сентября, назвал инициативу президента России Владимира Путина, которую может поддержать президент США Дональд Трамп, пишет БелТА.
Глава государства оценил предложение Владимира Путина по дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Александр Лукашенко назвал указанную инициативу блестящей.
Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что слышал выступление Дональда Трампа на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он отметил, что выступление хорошо характеризует личность президента США, дает возможность сделать предположение о том, каким именно может быть ответ Трампа по договору ДСНВ.
— Трамп как бунтарь, в хорошем смысле слова, и революционер, он однозначно поддержит эту инициативу, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства высказал уверенность в том, что Трамп может поддержать инициативу Путина по ДСНВ.
— Если он искренен в этом стремлении, он обязательно поддержит эту инициативу, — заявил президент Беларуси.
Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко обещал передать президенту России Владимиру Путину весточки от американцев.
Тем временем Лукашенко сказал, какую секретную сферу Россия раскрыла в сложные времена.
А еще Лукашенко сделал заявление про размещение «Орешника» в Беларуси: «Уже в пути».