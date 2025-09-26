Лукашенко назвал инициативу Путина, которую поддержит Трамп как бунтарь и революционер

Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что слышал выступление Дональда Трампа на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он отметил, что выступление хорошо характеризует личность президента США, дает возможность сделать предположение о том, каким именно может быть ответ Трампа по договору ДСНВ.