Волгоградским чиновникам отменили индексацию зарплат

С 1 октября местным чиновникам должны были проиндексировать в 1,045 раза зарплату. Это было утверждено постановлением Волгоградской облдумы № 6/362, подписанным 19 декабря 2024 года. Однако в минувшую среду, 24 сентября, это постановление было изменено парламентариями — они отменили индексацию.