Волгоградским чиновникам отменили индексацию зарплат

С 1 октября местным чиновникам должны были проиндексировать в 1,045 раза зарплату. Это было утверждено постановлением Волгоградской облдумы № 6/362, подписанным 19 декабря 2024 года. Однако в минувшую среду, 24 сентября, это постановление было изменено парламентариями — они отменили индексацию.
Такое решение было принято по инициативе комитета по госстроительству, местному самоуправлению, развитию территорий и информационной политике и комитета по бюджетной, финансовой и налоговой политике.
В пояснительной записке указано, что индексацию отменили из-за изменений основных параметров бюджета региона на текущий год и на плановый период 2026—2027 годов.