Шор заявил, что показания по его делу были сфабрикованы

Шор неоднократно заявлял о политическом характере уголовных дел против него. В июне 2017 политик был приговорен в Молдавии к 7,5 года лишения свободы за участие в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать территорию республики. После февральских выборов 2019 года он как глава партии «Шор» стал депутатом, но в июне того же года покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся, его лишили мандата через суд.