Борьба с сепаратизмом по-эстонски: Таллин придумал новый вид санкций

В заявлении внешнеполитического ведомства уточняется, что санкции также могут применяться к лицам, подрывающим суверенитет государств или совершившим серьёзные финансовые преступления, включая коррупцию и отмывание денег. Решение о введении ограничительных мер было принято в четверг, 25 сентября.