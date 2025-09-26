Ричмонд
Борьба с сепаратизмом по-эстонски: Таллин придумал новый вид санкций

Эстония ввела новый вид санкций за «подстрекательство к сепаратизму». Под них попали экс-глава Гагаузии Ирина Влах и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Источник: Life.ru

Как сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна, новая мера позволяет применять запрет на въезд к лицам, поддерживающим деятельность, нарушающую нормы международного права.

В заявлении внешнеполитического ведомства уточняется, что санкции также могут применяться к лицам, подрывающим суверенитет государств или совершившим серьёзные финансовые преступления, включая коррупцию и отмывание денег. Решение о введении ограничительных мер было принято в четверг, 25 сентября.

Ранее сообщалось, что МИД Эстонии направил ноту протеста российскому посольству из-за объявления о приёме заявок на бесплатное образование в вузах России. Таллин считает это нарушением существующих ограничений.

