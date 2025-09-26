Люди на Западе не хотят воевать с Россией, заявил полковник армии США в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Ни у кого нет истинного интереса вступать в войну с Россией», — написал он в соцсети Х*, добавив, что «НАТО — это провал, и европейский народ этого не хочет».
Ранее сообщалось, что НАТО хочет оставить реакцию на якобы вторжения ВВС РФ в неопределенности.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что НАТО и ЕС руками Украины объявили войну России.
Генерал-лейтенант Виктор Соболев отмечал, что Запад, отправляя на Украину наемников и подначивая Киев на продолжение конфликта, готовится к войне с Россией.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.