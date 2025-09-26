Избран новый спикер горсовета Новосибирска

Других претендентов на должность председателя не оказалось.
В своем выступлении Дмитрий Асанцев назвал шесть направлений, на которых, по его мнению, должен сконцентрировать свои усилия депутатский корпус восьмого созыва. Это наказы избирателей, благоустройство территорий с созданием новых общественных пространств, строительство детских садов и школ, развитие общественного транспорта, расселение из аварийного жилья и поддержка участников СВО.
В горсовете Новосибирска — 50 мест. Фракция «Единой России» включает 40 депутатов, КПРФ — шесть, партия «Новые люди» — троих.