Лукашенко назвал блестящую инициативу Путина против глобальной войны

Лукашенко оценил инициативу Путина по ДСНВ.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве, отвечая на вопросы журналистов в четверг, 25 сентября, назвал блестящей инициативу президента России Владимира Путина против глобальной войны. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Президент Беларуси оценил предложение президента России по дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), подчеркнув:

— Блестящая инициатива.

Глава государства акцентировал внимание на последовательную политику России, а также провел параллель с тематикой Глобального атомного форума, на котором речь шла про развитие атомной энергетики. Речь шла и готовности России делиться своими передовыми технологиями в указанной сфере.

— Я сегодня говорил про атом. Все нас долбают: и агрессоры, и соагрессоры, и мы такие-сякие… А мы, прежде всего Российская Федерация, предлагаем миру: вот мирный атом, давайте развиваться, вот вам мирные технологии — берите. То же самое ДСНВ, — заявил Александр Лукашенко.

По словам президента Беларуси, сколько бы не «телепались» о разных конфликтах, однако, если не решить проблему касательно действия ДСНВ, то «быть беде».

— И Россия в этот момент протягивает руку всем: давайте договариваться. Не можете сегодня — давайте на год продлим договор и договоримся. Я с большим удовольствием услышал это предложение Владимира Владимировича. Я абсолютно его поддерживаю. Это отодвигает глобальную войну, — заявил президент Беларуси.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал инициативу президента России Владимира Путина, которую поддержит президент США Дональд Трамп как бунтарь и революционер.

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко обещал передать президенту России Владимиру Путину весточки от американцев.

Тем временем Лукашенко сказал, какую секретную сферу Россия раскрыла в сложные времена.

