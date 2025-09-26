Лукашенко назвал блестящую инициативу Путина против глобальной войны

— Я сегодня говорил про атом. Все нас долбают: и агрессоры, и соагрессоры, и мы такие-сякие… А мы, прежде всего Российская Федерация, предлагаем миру: вот мирный атом, давайте развиваться, вот вам мирные технологии — берите. То же самое ДСНВ, — заявил Александр Лукашенко.