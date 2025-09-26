Челябинская область увеличит поставки продовольствия в Узбекистан

«Наши ведущие производители продуктов питания готовы увеличивать поставки в республику, тем более, что представители Узбекистана выразили в этом заинтересованность. Но нужно, чтобы со стороны Узбекистана был проработан вопрос снижения тарифной нагрузки на экспортёров при перевозке грузов по территории Казахстана, либо использования реэкспорта с более низкими таможенными пошлинами», — прокомментировал замгубернатора, министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.