Челябинская область увеличит поставки продовольствия в Узбекистан

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, к середине сентября товарооборот продовольствия между Южный Уралом и Узбекистаном вырос на 33,6% и составил 32,3 млн долларов США.
При этом экспорт из Челябинской области в Узбекистан увеличился на 1,2% и составил 7,8 млн долларов, а объем поставок из Узбекистана вырос на 48,6% до 24,5 млн долларов США.
«Наши ведущие производители продуктов питания готовы увеличивать поставки в республику, тем более, что представители Узбекистана выразили в этом заинтересованность. Но нужно, чтобы со стороны Узбекистана был проработан вопрос снижения тарифной нагрузки на экспортёров при перевозке грузов по территории Казахстана, либо использования реэкспорта с более низкими таможенными пошлинами», — прокомментировал замгубернатора, министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.
В 2025 году агропроизводители Челябинской области увеличили поставки в Узбекистан растительного масла (на 13%), муки (в 3 раза), зерна, обработанного иным способом (на 20%), мучных кондитерских изделий (на 12%), колбас (на 14%).
Со стороны Узбекистана на 97% выросли объемы поставок овощей (поставлено 26 тыс. т), фруктов, бахчевых и орехов — в 2,2 раза, в три раза увеличились поставки зернобобовых культур, в 7,4 раза — приготовленных фруктов и орехов.