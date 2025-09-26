В Казахстане сменили главу МИД

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил главой МИД страны Ермека Кошербаева, который в 2020—2023 годах был послом в России, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
До нового назначения Кошербаев занимал пост заместителя премьер-министра, также ранее он возглавлял Восточно-Казахстанскую область.
Предыдущего главу МИД Казахстана Мурата Нуртлеу освободили от этой должности в связи с его назначением помощником главы государства по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству, уточнили в пресс-службе.
К слову, в начале сентября в медиа появилась информация о задержании Нуртлеу, но казахстанские власти опровергли ее.