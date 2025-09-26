Президент Казахстана Токаев назначил нового министра иностранных дел

Напомним, в начале сентября в Сети появилась информация о задержании уже бывшего главы МИД Казахстана Нуртлеу и бизнесмена Гаджиева. Кроме них под стражу якобы были взяты несколько высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности. Однако власти страны опровергли эту информацию.