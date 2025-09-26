Прорыв под Харьковом! Российские войска продвинулись на 3 км и вошли в Отрадное

Он отметил, что продвижение войск стало частью операции по созданию буферной зоны вдоль границы Белгородской области. По словам Марочко, ВС РФ «продвинулись более чем на 3 км от государственной границы РФ вглубь обороны противника на территории Харьковской области и вошли в населённый пункт Отрадное».
При этом за последний месяц во время боевых действий в районе Купянска украинские силы понесли ощутимые потери. Согласно данным Минобороны РФ, ВСУ утратили более 1800 человек, 36 танков и другую бронетехнику, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня.
