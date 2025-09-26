Беларусь предложила Судану содействие в послеконфликтном восстановлении страны

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Судан обсудили перспективы восстановления комплексного сотрудничества в ключевых сферах. Речь об этом шла на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел Республики Судан Мохиддином Салемом в Нью-Йорке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.