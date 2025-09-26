Ричмонд
Беларусь предложила Судану содействие в послеконфликтном восстановлении страны

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Судан обсудили перспективы восстановления комплексного сотрудничества в ключевых сферах. Речь об этом шла на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел Республики Судан Мохиддином Салемом в Нью-Йорке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Источник: МИД

Собеседники выразили готовность активизировать двусторонний диалог на всех уровнях, включая взаимодействие между профильными министерствами.

«Беларусь подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Судана. Затронуты перспективы восстановления комплексного сотрудничества в ключевых сферах: продовольственной безопасности, промышленности, энергетике, образовании и здравоохранении», — рассказали в пресс-службе МИД.

Максим Рыженков заявил о готовности Беларуси содействовать послеконфликтному восстановлению страны, включая поставки промышленной и сельскохозяйственной продукции, использование белорусского технологического потенциала, укрепление кооперационных связей.

На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава белорусского внешнеполитического ведомства также провел встречу с заместителем министра экономики и международного сотрудничества Доминиканской Республики Уго Ривера Фернандесом. Они обсудили перспективы развития двусторонних отношений, вопросы продовольственной безопасности, сотрудничества в области туризма, в частности организацию отдыха белорусских граждан в Доминиканской Республике.

Во время беседы с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым обсужден весь комплекс отношений между странами, включая взаимодействие в международных организациях.

