Беларусь предложила Судану содействие в послеконфликтном восстановлении страны

Собеседники выразили готовность активизировать двусторонний диалог на всех уровнях, включая взаимодействие между профильными министерствами.
«Беларусь подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Судана. Затронуты перспективы восстановления комплексного сотрудничества в ключевых сферах: продовольственной безопасности, промышленности, энергетике, образовании и здравоохранении», — рассказали в пресс-службе МИД.
Максим Рыженков заявил о готовности Беларуси содействовать послеконфликтному восстановлению страны, включая поставки промышленной и сельскохозяйственной продукции, использование белорусского технологического потенциала, укрепление кооперационных связей.
На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава белорусского внешнеполитического ведомства также провел встречу с заместителем министра экономики и международного сотрудничества Доминиканской Республики Уго Ривера Фернандесом. Они обсудили перспективы развития двусторонних отношений, вопросы продовольственной безопасности, сотрудничества в области туризма, в частности организацию отдыха белорусских граждан в Доминиканской Республике.
Во время беседы с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым обсужден весь комплекс отношений между странами, включая взаимодействие в международных организациях.