«Это такая тактика»: Захарова объяснила постоянную смену позиции Трампа по Украине

Захарова: Последние заявления Трампа о РФ — тактика для ведения переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес России представляют собой тактику для ведения переговоров. По ее словам, это стратегический ход и политическое маневрирование, направленное на достижение целей в диалоге.

«Мне кажется, это такая тактика, такая стратегия, такое политическое маневрирование для ведения переговоров», — уточнила дипломат, слова которой приводит ТАСС.

При этом даже журналисты американского издания New York Post также уверены, что Трамп не изменил свою позицию по отношению к России и Украине. Они отмечают, что необычные публикации президента США в социальных сетях являются частью его подхода к активизации переговорного процесса. Источник, близкий к Трампу, пояснил, что подобные шаги не означают смены политического курса, а являются явной тактикой для переговоров.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше