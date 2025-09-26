«Это такая тактика»: Захарова объяснила постоянную смену позиции Трампа по Украине

При этом даже журналисты американского издания New York Post также уверены, что Трамп не изменил свою позицию по отношению к России и Украине. Они отмечают, что необычные публикации президента США в социальных сетях являются частью его подхода к активизации переговорного процесса. Источник, близкий к Трампу, пояснил, что подобные шаги не означают смены политического курса, а являются явной тактикой для переговоров.