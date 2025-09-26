«Это такая тактика»: Захарова объяснила постоянную смену позиции Трампа по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес России представляют собой тактику для ведения переговоров. По ее словам, это стратегический ход и политическое маневрирование, направленное на достижение целей в диалоге.
«Мне кажется, это такая тактика, такая стратегия, такое политическое маневрирование для ведения переговоров», — уточнила дипломат, слова которой приводит ТАСС.
При этом даже журналисты американского издания New York Post также уверены, что Трамп не изменил свою позицию по отношению к России и Украине. Они отмечают, что необычные публикации президента США в социальных сетях являются частью его подхода к активизации переговорного процесса. Источник, близкий к Трампу, пояснил, что подобные шаги не означают смены политического курса, а являются явной тактикой для переговоров.