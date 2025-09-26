Ричмонд
«Разве это плохо?»: Трамп прокомментировал встречу Хэгсета с сотнями генералов

Трамп: Во встрече главы Пентагона с сотнями генералов нет ничего необычного.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что во встрече главы Пентагона Питта Хэгсета с сотнями генералов нет ничего необычного.

Более того, глава Белого дома даже удивился, что этому мероприятию общественность и журналисты придают столько важности.

«Он ладит с генералами и адмиралами. Насколько я помню, я президент мира. Хорошо ладить с людьми. Вы ведете себя так, как будто это плохо. Разве не хорошо, что люди со всего мира приезжают к нам?» — ответил вопросом на вопрос Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что военная верхушка США встревожена. Министр обороны Пит Хегсет созвал сотни генералов и адмиралов американской армии — даже тех, которые находятся за границей — на базу Корпуса морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния. Причина не названа даже самим приглашенным.

По оценкам источников, совещание может касаться подготовки новой стратегии национальной обороны с акцентом на защиту территории США или планов возможного сокращения высшего командного состава.

