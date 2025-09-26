Участников СВО в Башкирии будут привлекать на муниципальную службу

Как сообщили в башкирском парламенте, речь идет о смягчении требований к образованию, профессиональному опыту и стажу работы для отдельных должностей муниципальной службы. После принятия закона, который расширит круг потенциальных участников конкурса, станет возможным усиление кадрового состава органов местного самоуправления.