Участников СВО в Башкирии будут привлекать на муниципальную службу

Участников специальной военной операции в Башкирии будут привлекать на муниципальную службу. Законопроект в первом чтении приняли депутаты Госсобрания республики.
Как сообщили в башкирском парламенте, речь идет о смягчении требований к образованию, профессиональному опыту и стажу работы для отдельных должностей муниципальной службы. После принятия закона, который расширит круг потенциальных участников конкурса, станет возможным усиление кадрового состава органов местного самоуправления.
«Они на деле продемонстрировали ключевые для муниципального служащего качества: ответственность, дисциплину, умение работать в команде и достигать поставленных целей», — прокомментировали в Госсобрании.