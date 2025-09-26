Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией сбили 55 украинских ударных БПЛА. Военная операция, день 1311-й

Силы ПВО за ночь уничтожили 55 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. 20 БПЛА нейтрализовано над акваторией Азовского моря, еще по 14 беспилотников сбиты над территорией Республики Крым и Ростовской области. Еще три дрона сбиты в небе Краснодарского края, по одному — в Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. В ответ ВС РФ наносят удары по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:58 ⚡Взрыв на ж/д путях произошел в районе станции Плюсса под Псковом, пострадавших нет, схода состава не произошло.

8:44 ВСУ стали чаще применять БПЛА для атак на гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей на освобожденной территории Харьковской области. В результате очередной атаки разрушены два домовладения в Таволжанке Купянского района, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

8:36.

8:17 Минобороны: операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группы «Днепр» уничтожили до 10 блиндажей с личным составом ВСУ в тылу противника в Запорожской области.

8:09 ? Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 55 украинских БПЛА.

▪️20 дронов — над Азовским морем.

▪️по 14 — в Крыму и Ростовской области;

▪️три — в Краснодарском крае;

▪️по одному — в Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1311-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше