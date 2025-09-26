Ричмонд
Беларусь и Шри-Ланка подпишут межправсоглашение о воздушном сообщении

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Глава белорусского МИД Максим Рыженков провел встречу в Нью-Йорке с министром иностранных дел, зарубежного трудоустройства и туризма Шри-Ланки Виджитой Хератом, сообщила Sputnik пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Источник: Sputnik.by

В настоящее время белорусский министр иностранных дел находится с визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в работе юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В ходе переговоров стороны отметили поступательное развитие взаимодействия двух стран, а также обсудили проведение очередного раунда политических консультаций и заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Стороны выразили удовлетворение динамикой развития сотрудничества в области образования, межуниверситетского взаимодействия, а также роста количества ланкийских студентов, обучающихся в Беларуси», — говорится в сообщении.

Кроме того, министры обсудили развитие туристической сферы. Главы дипломатических ведомств считают, что выход на подписание в ближайшее время межправительственного соглашения о воздушном сообщении поспособствует более эффективной работе стран в сфере туризма, росту пассажиро- и грузопотоков между двумя государствами. Ранее стало известно, что белорусская авиакомпания «Белавиа» начнет выполнять рейсы на Шри-Ланку с 28 октября.

Особое внимание также уделено взаимодействию в международных организациях.

Кроме того, Рыженков провел встречу с заместителем министра экономики и международного сотрудничества Доминиканской Республики Уго Ривера Фернандесом, суданским коллегой Мохиддином Салемом и главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым.

