Беларусь и Шри-Ланка подпишут межправсоглашение о воздушном сообщении

Кроме того, министры обсудили развитие туристической сферы. Главы дипломатических ведомств считают, что выход на подписание в ближайшее время межправительственного соглашения о воздушном сообщении поспособствует более эффективной работе стран в сфере туризма, росту пассажиро- и грузопотоков между двумя государствами. Ранее стало известно, что белорусская авиакомпания «Белавиа» начнет выполнять рейсы на Шри-Ланку с 28 октября.