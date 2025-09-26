Беларусь и Шри-Ланка подпишут межправсоглашение о воздушном сообщении

В настоящее время белорусский министр иностранных дел находится с визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в работе юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
В ходе переговоров стороны отметили поступательное развитие взаимодействия двух стран, а также обсудили проведение очередного раунда политических консультаций и заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
«Стороны выразили удовлетворение динамикой развития сотрудничества в области образования, межуниверситетского взаимодействия, а также роста количества ланкийских студентов, обучающихся в Беларуси», — говорится в сообщении.
Кроме того, министры обсудили развитие туристической сферы. Главы дипломатических ведомств считают, что выход на подписание в ближайшее время межправительственного соглашения о воздушном сообщении поспособствует более эффективной работе стран в сфере туризма, росту пассажиро- и грузопотоков между двумя государствами. Ранее стало известно, что белорусская авиакомпания «Белавиа» начнет выполнять рейсы на Шри-Ланку с 28 октября.
Особое внимание также уделено взаимодействию в международных организациях.
Кроме того, Рыженков провел встречу с заместителем министра экономики и международного сотрудничества Доминиканской Республики Уго Ривера Фернандесом, суданским коллегой Мохиддином Салемом и главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым.