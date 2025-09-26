Ричмонд
Палестина направила заявку на вступление в БРИКС, но пока не получила ответ

Палестина официально подала заявку на вступление в БРИКС, стремясь получить статус полноценного участника влиятельного объединения. Однако, по словам палестинского посла в России Абдельхафиза Нофаля, пока ответа на эту инициативу не последовало.

Источник: Life.ru

«Мы подали заявку, но, как вы знаете, у Палестины есть определённые условия. Я считаю, что Палестина будет участвовать в объединении в качестве гостя до тех пор, пока условия не позволят стать полноправным членом», — сообщил дипломат РИА «Новости».

При этом руководству Палестины всё ещё не сообщили конечного решения по этому вопросу.

Ранее Life.ru сообщал, что в следующем году полноправным членом БРИКС собирается стать Пакистан. Руководство страны считает, что таким образом им удастся получить поток иностранных инвестиций и расширить экономическое сотрудничество с участниками организации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше