Журналисты случайно засняли ссору между Трампами в президентском вертолете

Дональд Трамп грозил Мелании пальцем, а она в ответ качала головой.

Журналисты случайно засняли ссору между главой США Дональдом Трампом и его супругой Меланией, которая произошла в президентском вертолете Marine One после Генеральной Ассамблеи ООН, пишет Daily Mail.

«Дональд и Мелания Трамп были пойманы за неловким разговором в Marine One, когда президент махал пальцем своей жене, а первая леди качала головой», — говорится в материале.

Уточняется, что они сидели напротив друг друга, оживленно разговаривали, в какой-то момент американский лидер поднял палец, стал им грозить и указывать в сторону первой леди.

В свою очередь, Мелания отрицательно качала головой.

Видео заканчивается тем, что чета Трампов выходит из вертолета, при этом они не держались за руку.

Ранее Трамп заявил, что раскол общества в США продолжается.

