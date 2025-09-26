Журналисты случайно засняли ссору между Трампами в президентском вертолете

Журналисты случайно засняли ссору между главой США Дональдом Трампом и его супругой Меланией, которая произошла в президентском вертолете Marine One после Генеральной Ассамблеи ООН, пишет Daily Mail.
«Дональд и Мелания Трамп были пойманы за неловким разговором в Marine One, когда президент махал пальцем своей жене, а первая леди качала головой», — говорится в материале.
Уточняется, что они сидели напротив друг друга, оживленно разговаривали, в какой-то момент американский лидер поднял палец, стал им грозить и указывать в сторону первой леди.
В свою очередь, Мелания отрицательно качала головой.
Видео заканчивается тем, что чета Трампов выходит из вертолета, при этом они не держались за руку.
Ранее Трамп заявил, что раскол общества в США продолжается.