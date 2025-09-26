Ветеран СВО возглавил Думу Нижнеилимского муниципального округа

Большинство из них избрано в думы муниципалитетов. Бойцы СВО будут представлять интересы жителей в думах Ангарского городского округа, Саянска, Свирска и города Черемхово, Балаганского, Иркутского, Нукутского, Тайшетского, Нижнеилимского муниципальных округов, Нижнеудинского, Слюдянского, Усть-Кутского и Шелеховского районов.
«Такие качества участников специальной военной операции, как мужество, отвага, стойкость, целеустремленность, находчивость и смелость важны для работы в органах власти. Но еще более важна та любовь к Родине, благодаря которой бойцы СВО, не задумываясь, встают на защиту страны и ее жителей. Знаю, что наши ребята не подведут и обязательно оправдают доверие людей», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Депутатом Думы Нижнеилимского муниципального округа стал участник региональной программы «Герои Приангарья» Александр Хливицкий. На заседании представительного органа его избрали председателем, сообщает пресс-служба облправительства.
«Будем работать в тесном взаимодействии с мэром Нижнеилимского муниципального округа Павлом Березовским. Особое внимание в своей деятельности планирую уделять поддержке участников СВО и их семей, сбору и отправке гуманитарной помощи. Безусловно, буду предметно изучать все вопросы, которые ставят перед органами власти жители Нижнеилимского округа, вникать в тонкости работы Думы. Конечно же, продолжу обучение в рамках программы “Герои Приангарья”. Уверен, что полученные знания помогут в дальнейшей деятельности на благо нашей северной территории и ее жителей», — сказал Александр Хливицкий.
Он родился в Железногорске-Илимском, получил высшее образование в ИрГУПСе, работал заместителем начальника железнодорожной станции Коршуниха-Ангарская, начальником участка организации перевозок на Коршуновском горно-обогатительном комбинате, а позже стал главой Хребтовского муниципального образования Нижнеилимского района.
Почти полтора года Александр Хливицкий находился в зоне СВО. Был заместителем командира взвода в штурмовой пехоте, неоднократно исполнял обязанности командира взвода. Под командованием Хливицкого группа военнослужащих держала оборону и взяла опорные пункты около Авдеевки. Александр Хливицкий награжден государственными и ведомственными наградами, медалью Суворова, медалями «За боевые отличия», «За доблесть» II степени, «Участнику специальной военной операции».