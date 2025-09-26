Ветеран СВО возглавил Думу Нижнеилимского муниципального округа

«Будем работать в тесном взаимодействии с мэром Нижнеилимского муниципального округа Павлом Березовским. Особое внимание в своей деятельности планирую уделять поддержке участников СВО и их семей, сбору и отправке гуманитарной помощи. Безусловно, буду предметно изучать все вопросы, которые ставят перед органами власти жители Нижнеилимского округа, вникать в тонкости работы Думы. Конечно же, продолжу обучение в рамках программы “Герои Приангарья”. Уверен, что полученные знания помогут в дальнейшей деятельности на благо нашей северной территории и ее жителей», — сказал Александр Хливицкий.