«Это тактика»: Захарова прокомментировала резкие заявления Трампа о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на резкие высказывания американского лидера Дональда Трампа в адрес Москвы.
По мнению дипломата, Трамп выбрал новую тактику ведения диалога с Россией.
— Мне кажется, это такая тактика, такая стратегия, такое политическое маневрирование для ведения переговоров, — отметила Мария Захарова в беседе с ТАСС.
Ранее американский президент назвал «бесцельной борьбой» специальную военную операцию на Украине и высмеял российскую военную помощь. Он подчеркнул, что действия Вооруженных сил России (ВС РФ) якобы делают страну похожей на «бумажного тигра».
Трамп также отметил, что у стран НАТО есть полное право сбивать российские истребители в своем воздушном пространстве. По крайней мере, на соответствующий вопрос американский лидер ответил утвердительно.