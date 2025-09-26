Ричмонд
«Это тактика»: Захарова прокомментировала резкие заявления Трампа о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на резкие высказывания американского лидера Дональда Трампа в адрес Москвы.

По мнению дипломата, Трамп выбрал новую тактику ведения диалога с Россией.

— Мне кажется, это такая тактика, такая стратегия, такое политическое маневрирование для ведения переговоров, — отметила Мария Захарова в беседе с ТАСС.

Ранее американский президент назвал «бесцельной борьбой» специальную военную операцию на Украине и высмеял российскую военную помощь. Он подчеркнул, что действия Вооруженных сил России (ВС РФ) якобы делают страну похожей на «бумажного тигра».

Кроме того, президент США заявил, что Украина при поддержке Европейского союза (ЕС) способна продолжать бороться и в конце концов вернуть всю свою территорию в ее изначальных границах. Америка продолжит поставлять оружие НАТО, а альянс может распоряжаться им «как угодно».

Трамп также отметил, что у стран НАТО есть полное право сбивать российские истребители в своем воздушном пространстве. По крайней мере, на соответствующий вопрос американский лидер ответил утвердительно.

