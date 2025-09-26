Ричмонд
Захарова назвала тактикой для ведения переговоров последние заявления Трампа

Последние заявления президента США Дональда Трампа с резкой критикой в адрес России являются тактикой для ведения переговорного процесса. Такое мнение 26 сентября выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Мне кажется, это такая тактика, такая стратегия, такое политическое маневрирование для ведения переговоров», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее, 23 сентября, Трамп сообщил, что российская экономика находится в тяжелом положении и сталкивается с трудностями.

Кроме того, он заявил, что страны НАТО могут сбивать самолеты России при нарушении воздушного пространства альянса. При этом, отвечая вопрос о том, готовы ли США оказывать содействие в данной инициативе союзникам альянса, американский президент уточнил, что это будет «зависеть от обстоятельств».

Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, предположил, что резкие высказывания Трампа о РФ могут быть связаны с желанием подыграть другим зарубежным лидерам. По его словам, РФ учитывает все сигналы из США, как публичные, так и по закрытым каналам.

