КИШИНЁВ, 26 сен — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока «Победа» Илан Шор заявил в интервью РИА Новости, что демократии в республике нет, а ее нынешняя власть поддерживается западными лидерами.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
«Демократии в Молдове нет уже давно. За полтора года до выборов закрыли 16 оппозиционных телеканалов. У активистов проходят обыски и аресты. Это тоталитаризм, поддерживаемый Западом, лично президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и другими западными лидерами. Их приспешница Майя Санду пытается узурпировать власть, используя административные методы. Но я уверен, что народ Молдовы сильнее желания западных режимов, и мы сумеем отстоять свои права», — сказал Шор.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября, политический блок «Победа» был снят с избирательной гонки по решению ЦИК.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.