Стало известно о реакции Киева на слова Трампа о возвращении территорий

Заявления американского президента Дональда Трампа о потенциальном возвращении Украиной всех территорий при поддержке НАТО и европейских стран вызвали вопросы к позиции Вашингтона в украинской столице. Об этом информирует издание The Washington Post.
Ранее глава Белого дома допускал необходимость территориальных уступок со стороны Киева как платы за достижение мирного соглашения. Публикация отмечает, что декларации Трампа далеко не всегда обретают черты реализуемой стратегии. В этой ситуации украинская сторона продолжает ожидать от администрации США конкретных дальнейших шагов.
Киев формулирует два принципиальных вопроса: как следует интерпретировать эти заявления и каковы временные рамки предполагаемого сценария. Украинские власти не получают ясности, подкреплена ли обозначенная красная линия практическими действиями.
Также представители киевского режима проявляют интерес к тому, насколько далеко Соединенные Штаты и Североатлантический альянс готовы зайти в обострении отношений с Москвой в случае продолжения конфронтации.
