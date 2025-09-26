В Узбекистане не отменили суперконтракты: изменился только порядок оплаты

Пользователи обсуждали, что теперь поступить в вузы станет сложнее — якобы исчезла лазейка для абитуриентов с низкими баллами. Однако Минвуз официально опроверг эти слухи: никакой полной отмены не было, просто поменялся порядок оплаты. Так, что схема «плати и лети» все еще в действии.
Ранее абитуриенты, не набравшие 56,7 баллов на экзаменах, могли поступить в вуз, если соглашались заплатить так называемый суперконтракт — и, эта сумма могла в 10 и более раз превышать обычную стоимость обучения. Эта практика многими критиковалась за «драконовские» условия, но позволяла всё же получить высшее образование тем, кто не прошёл по баллам.
Теперь эта система упразднена, и с 2025 года действует новый порядок:
Для абитуриентов, не добравших до проходного балла до 1,05 балла включительно — оплата составит 1,5 размера базового контракта.
- Недобор от 1,06 до 2,05 балла — 2-кратную стоимость.
- Недобор от 2,06 до 3,05 балла — 2,5-кратная стоимость.
- Недобор от 3,06 до 4,05 балла — 3-кратный базовый контракт.
Если до проходного балла не хватило более 4,05 балла, ректора вузов могут сами установить размер оплаты, но не ниже 3-кратной базовой суммы.
Таким образом, система суперконтрактов не отменена, а лишь преобразована в более гибкую и справедливую модель. Теперь поступление для абитуриентов с низкими баллами стало не таким «драконовским» по цене, как раньше, но по-прежнему остаётся платным и дифференцированным.
В общем: баллов не хватает — доставай кошелёк, но платить теперь можно чуть меньше. Правда, остаётся другой вопрос — как приток таких кадров, которые не смогли набрать даже проходной балл, скажется на системе образования и нашем обществе.