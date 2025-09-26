В Госдуме утвердили новые штрафы за срыв подготовки к отопительному сезону

Государственная Дума ФС РФ приняла в первом чтении законопроект, вводящий административную ответственность за несоблюдение требований при подготовке к отопительному периоду. Текст законодательной инициативы опубликован на официальном портале правовой информации.
Новые нормы предполагают поправки в Кодекс об административных правонарушениях, распространяющиеся на теплоснабжающие организации, эксплуатационные компании и собственников теплосетей, не являющихся профильными предприятиями.
При выявлении нарушений в подготовке к отопительному сезону должностные лица столкнутся со штрафами от 2 до 4 тысяч рублей, а юридические — от 5 до 10 тысяч рублей.
Аналогичные санкции предусмотрены для органов местного самоуправления, потребителей тепловой энергии, управляющих компаний и жилищных кооперативов. Для граждан предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
Депутаты отметили недостаточную величину штрафов для теплоснабжающих организаций. Минэнерго предложило проанализировать правоприменительную практику и в случае необходимости поддержать увеличение размеров взысканий. Замминистра энергетики Дмитрий Исламов напомнил, что Ростехнадзор уже уполномочен возбуждать дела за нарушения правил эксплуатации оборудования с штрафами до 50 тысяч рублей для должностных лиц.
В России активно обсуждается проблема износа теплосетей, обусловленная хроническим недофинансированием ЖКХ. Особую остроту ситуация приобрела в Новосибирской, Нижегородской, Свердловской и Иркутской областях, где аварии на сетях регулярно приводят к прекращению теплоснабжения населения.
