Ветераны СВО в Хабаровском крае смогут брать отпуск за свой счёт

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, согласно которой участники специальной военной операции смогут брать отпуск за свой счет сроком на 35 дней, сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Российскую газету». Этот законопроект затронет также участников боевых действий в Афганистане и Сирии.
Согласно законодательству, работодатель обязан предоставить сотруднику неоплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам и иным важным причинам.
Продолжительность такого отпуска согласовывается индивидуально между сотрудником и руководством организации. Таким образом, каждый сотрудник имеет право обратиться с просьбой о предоставлении отпуска без содержания. Однако решение о предоставлении такого отпуска остается за руководителем. Работнику потребуется обосновать свою просьбу, приведя конкретные причины, по которым он вынужден временно отсутствовать на рабочем месте.
Как сообщил «Российской газете» заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, в случае принятия предложенной инициативы, по словам заместителя председателя правления АЮР, участники специальной операции получат право взять отпуск за свой счет, никаких дополнительных причин им приводить не придется, работодатель будет обязан удовлетворить их просьбу.