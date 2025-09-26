Ветераны СВО в Хабаровском крае смогут брать отпуск за свой счёт

Продолжительность такого отпуска согласовывается индивидуально между сотрудником и руководством организации. Таким образом, каждый сотрудник имеет право обратиться с просьбой о предоставлении отпуска без содержания. Однако решение о предоставлении такого отпуска остается за руководителем. Работнику потребуется обосновать свою просьбу, приведя конкретные причины, по которым он вынужден временно отсутствовать на рабочем месте.