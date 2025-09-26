ЕК предложила дать Украине 140 млрд евро за счет российских активов

Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить Украине «репарационный кредит» в размере 140 млрд евро за счет замороженных на Западе российских активов, что позволит Киеву получить средства сразу, а вернуть их — только после получения репараций от Москвы. Об этом говорится в записке ЕК.