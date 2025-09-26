Украина требует ответов на два вопроса из-за резкой смены позиции Трампа

Там напомнили, что Трамп выступал с призывами к украинской стороне рассмотреть возможность уступить какую-то часть территории ради достижения мира. Теперь же он озвучивает совершенно иной взгляд, из-за чего в украинских кругах возникло недоумение, ведь никто не знает, насколько все эти обещания серьёзны.