Трамп не видит ничего необычного в предстоящей встрече Хегсета с генералами

Американский лидер заявил, что предстоящая встреча станет хорошим символом налаженных контактов с миром.

Президент США Дональд Трамп не видит ничего необычного в предстоящей встрече главы Пентагона Пита Хегсета с генералами и адмиралами ВС США.

«Насколько я помню, я президент мира. Хорошо ладить с людьми. Вы ведете себя так, как будто это плохо. Разве не хорошо, что люди со всего мира приезжают к нам?» — сказал он, комментируя предстоящую встречу для пресс-пула Белого дома.

Трамп назвал военное снаряжение США лучшим в мире и отметил, что страна его продает другим государствам. «Многие генералы хотят быть здесь, они хотят посмотреть на это», — сказал американский лидер, добавив, что генералы и адмиралы посетят объекты с военным оборудованием и будут обсуждать новейшее системы.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс тоже выразил недоумение повышенным интересом к мероприятию со стороны СМИ. По его словам, нет ничего необычного в том, что подчиняющиеся военному министру и президенту США генералы приходят на встречу с министром.

Ранее стало известно, что Хегсет распорядился срочно собрать сотни высших военных чинов на закрытое совещание. Предполагается, что встреча может быть связана с подготовкой новой стратегии национальной обороны или с планами дальнейшего сокращения численности высшего командного состава.

