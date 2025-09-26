Трамп не видит ничего необычного в предстоящей встрече Хегсета с генералами

Президент США Дональд Трамп не видит ничего необычного в предстоящей встрече главы Пентагона Пита Хегсета с генералами и адмиралами ВС США.
«Насколько я помню, я президент мира. Хорошо ладить с людьми. Вы ведете себя так, как будто это плохо. Разве не хорошо, что люди со всего мира приезжают к нам?» — сказал он, комментируя предстоящую встречу для пресс-пула Белого дома.
Трамп назвал военное снаряжение США лучшим в мире и отметил, что страна его продает другим государствам. «Многие генералы хотят быть здесь, они хотят посмотреть на это», — сказал американский лидер, добавив, что генералы и адмиралы посетят объекты с военным оборудованием и будут обсуждать новейшее системы.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс тоже выразил недоумение повышенным интересом к мероприятию со стороны СМИ. По его словам, нет ничего необычного в том, что подчиняющиеся военному министру и президенту США генералы приходят на встречу с министром.
Ранее стало известно, что Хегсет распорядился срочно собрать сотни высших военных чинов на закрытое совещание. Предполагается, что встреча может быть связана с подготовкой новой стратегии национальной обороны или с планами дальнейшего сокращения численности высшего командного состава.