Трамп не видит ничего необычного в предстоящей встрече Хегсета с генералами

«Насколько я помню, я президент мира. Хорошо ладить с людьми. Вы ведете себя так, как будто это плохо. Разве не хорошо, что люди со всего мира приезжают к нам?» — сказал он, комментируя предстоящую встречу для пресс-пула Белого дома.