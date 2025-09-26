Экс-спикер гордумы в Свердловской области лишился депутатского мандата

В Свердловской области Верхнепышминский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о прекращении депутатских полномочий бывшего спикера думы Среднеуральска Вениамина Бикташева. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
«Основанием для обращения в суд послужило нарушение коррупционного законодательства, которое выразилось в том, что депутат Бикташев В. Ф., согласно табелю учета рабочего времени, в свое рабочее время фактически находился в отпуске и использовал служебный автомобиль в личных целях. Прокурор направил в Думу представление с требованием отреагировать на выявленные нарушения, но ответа не дождался», — говорится в сообщении.
Сам Бикташев все обвинения в использовании служебного автомобиля в личных интересах отрицал. Он ссылался на то, что досрочно вышел из отпуска и уже в это время пользовался машиной. Однако суд в итоге удовлетворил иск о лишении бывшего спикера думы полномочий.
ЕАН писал, что в конце лета 2024 года Бикташев взял очередной отпуск. Однако отправиться отдыхать он решил несколько заранее. Официально находясь на службе, в пятницу перед началом отпуска он уже отбыл в аэропорт Кольцово вместе с семьей, чтобы отправиться отдыхать в Санкт-Петербург. Таким образом, он фактически прогулял последний перед отпуском рабочий день. Мало того, для поездки в аэропорт вместе с семьей он решил воспользоваться служебным автомобилем с водителем.
На своей машине Бикташев поехать не мог. Инспекторы ДПС остановили его 1 февраля 2023 года — председатель думы, находясь за рулем, оказался нетрезв. Суд лишил его прав на полтора года и оштрафовал на 30 тыс. рублей.