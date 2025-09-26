Экс-спикер гордумы в Свердловской области лишился депутатского мандата

ЕАН писал, что в конце лета 2024 года Бикташев взял очередной отпуск. Однако отправиться отдыхать он решил несколько заранее. Официально находясь на службе, в пятницу перед началом отпуска он уже отбыл в аэропорт Кольцово вместе с семьей, чтобы отправиться отдыхать в Санкт-Петербург. Таким образом, он фактически прогулял последний перед отпуском рабочий день. Мало того, для поездки в аэропорт вместе с семьей он решил воспользоваться служебным автомобилем с водителем.