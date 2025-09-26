Первый бетон под строительство малой АЭС в Узбекистане планируют залить в марте 2026 года

Мы видим в АСММ не только подспорье этого прогресса. Узбекистан фактически является пионером внедрения малых модульных реакторов. Мы планируем развивать их и в интегрированном виде — вкупе с большими реакторами, создавая тем самым широкую школу компетенций. Мы понимаем, что у малых модульных реакторов хорошее будущее. В дальнейшем Узбекистан может стать площадкой для подготовки кадров, обмена информацией и опытом. В целом мы сможем сформировать хорошую школу развития малых модульных реакторов.