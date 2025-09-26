Первый бетон под строительство малой АЭС в Узбекистане планируют залить в марте 2026 года

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Первый бетон под строительство малой АЭС в Узбекистане планируется залить в марте будущего года, заявил директор Агентства по атомной энергии «Узатом» Азим Ахмедходжаев в рамках международного форума «Мировая атомная неделя» в Москве.
Глава «Узатома» отметил, что Узбекистан планирует объединить проекты малой и крупной атомной электростанции. По его мнению, атомная отрасль будет определять будущее, что особенно актуально для Узбекистана.
Мы видим в АСММ не только подспорье этого прогресса. Узбекистан фактически является пионером внедрения малых модульных реакторов. Мы планируем развивать их и в интегрированном виде — вкупе с большими реакторами, создавая тем самым широкую школу компетенций. Мы понимаем, что у малых модульных реакторов хорошее будущее. В дальнейшем Узбекистан может стать площадкой для подготовки кадров, обмена информацией и опытом. В целом мы сможем сформировать хорошую школу развития малых модульных реакторов.
Он отметил, что каждый этап проекта — от проектирования до ввода в эксплуатацию — будет осуществляться под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), с применением передовых требований по безопасности.
На пленарном заседании Международного атомного форума выступил вице-премьер правительства Узбекистана Жамшид Ходжаев. Он отметил, что проект АЭС является для Узбекистана не только шагом к энергетической независимости, но и примером стратегического сотрудничества с РФ.
«Благодаря опыту и технологиям Росатома мы можем реализовать уникальную для региона модель станции. Это возможность еще раз на практике показать эффективность своих решений и заложить основу для совместных производств, подготовки кадров и научных исследований, таким образом атомная станция станет символом новой индустриализации Узбекистана, драйвером модернизации энергетики и прочным фундаментом для стратегического партнерства наших стран на десятилетие вперед», — сказал Ходжаев.
Он подчеркнул, что строительство АЭС в Джизакской области Узбекистана — это не только дополнительная генерация, но и долгосрочная индустриализация региона, в котором за последние годы открыты заводы по производству автомобилей, строительных материалов и других производств, что требует больших энергоресурсов.
«Кроме этого, возводимый город атомщиков, который планируют строить как умный город, совмещающий новые технологии, чистую энергию, станет центром жизненных интересов большого числа людей. В итоге этот проект привлечет значительные инвестиции в регион, что будет способствовать развитию инфраструктуры, включая дороги, жилье и социальные объекты», — добавил он.
Он подчеркнул, что Узбекистан стабильно входит в десятку крупнейших производителей урана и остается надежным партнером в глобальном топливном цикле, это база — реальный промышленный опыт — на которой строится следующий этап развития отрасли.
Представитель правительства рассказал об уникальном проекте первой в истории страны АЭС, реализуемом совместно с «Росатомом».
«Наш совместный с Росатомом проект, первый в истории страны АЭС, уникален. На одной площадке в Джизакской области будут построены два реактора большой мощности по 1000 мегаватт и два реактора малой мощности по 55 мегаватт. Такой комбинированный подход одновременно дает базовую генерацию 2,1 гигаватт и гибкие маневренные мощности», — сказал Ходжаев.
По его словам, к 2035 году станция на площади около 525 гектаров будет ежегодно вырабатывать более 15 млрд кВт в час. Данный проект — часть широкой стратегии диверсификации энергетики. К 2030 году в Узбекистане доля чистой энергетики должна превысить 40%, и атомная станция даст весомый вклад в достижение этой цели.
Ходжаев также отметил, что параллельно в республике реализуются проекты по возобновляемым источникам энергии и уже к 2030 году планируется ввести, а эксплуатацию более 12 ГВт солнечных и ветряных мощностей.
По его данным, комбинация больших и малых блоков на одной площадке существенно укрепляет операционную устойчивость сети и упрощает интеграцию возобновляемых источников, при этом большие блоки дают предсказуемую базовую генерацию, а малые обеспечивают гибкость для покрытия утренних и вечерних пиков и резерв при нестабильной работе солнечных и ветровых станций.
«Таким образом, АЭС станет не просто источником зеленой энергии, а системообразующим объектом, способным создать энергетическую гармонию с учетом ускоренного роста внедрения возобновляемых источников энергии и промышленного потребления», — подытожил вице-премьер.