Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь встреч: Харрис пришлось вбивать Зеленскому в голову установку о войне с Россией

Бывший вице-президент США Камала Харрис убедила Владимира Зеленского в неизбежности конфликта с Россией незадолго до начала СВО. Об этом она рассказала в своей книге мемуаров «107 дней» заявив, что в феврале 2022 года украинская разведка не ожидала российского наступления.

Источник: Life.ru

«Зеленский по-прежнему считал, что Путин просто блефует… Моей задачей было заставить его осознать суровую реальность», — рассказала Харрис, заявив, что именно Байден поручил ей убедить Зеленского в начале конфликта во время встречи в Мюнхене.

Бывший вице-президент объяснила, что встречалась с Зеленским семь раз, последняя беседа состоялась в конце сентября 2024 года. Харрис описала их отношения как «доверительную дружбу». При этом она раскритиковала администрацию Байдена, заявив, что ей ставили заведомо невыполнимые задачи и не оказывали поддержки, когда она подвергалась нападкам.

Ранее Life.ru рассказал, что бывший вице-президент США Камала Харрис лишилась государственной охраны с 1 сентября 2025 года. После окончания срока полномочий, ей была предоставлена шестимесячная защита, которую планировалось продлить по распоряжению экс-президента Джо Байдена. Однако Дональд Трамп отменил это решение, дав Секретной службе разрешение прекратить все охранные мероприятия в отношении Харрис.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Камала Харрис: биография и отношение к России кандидата в президенты США
В этой статье мы подробно рассмотрим ключевые этапы биографии Камалы Харрис: от ее детства в семье иммигрантов до избрания на пост вице-президента Соединенных Штатов. Мы проследим ее карьерный рост от окружного прокурора до сенатора, а затем и до второго лица государства. Особое внимание уделим политическим взглядам Харрис, ее работе в Сенате и пути на пост президента.
Читать дальше